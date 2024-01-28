Санкт-Петербург, 28 января, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал печальной судьбу Украины при нынешнем главе киевского режима Владимире Зеленском в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Судьба Украины в том виде, в котором сейчас государство существует <…> очень печальная», — заявил Нарышкин.

Директор СВР добавил, что Россия на полпути, в философском смысле этого слова, не остановится.

Как сообщало ИА Регнум, постпред России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя 30 декабря 2023 года заявил о полном провале военных планов Киева. Он добавил, что Украину и Запад ждут очень плохие новости.

Помимо этого, военный эксперт Карло Масала заявил, что массированные удары по украинским военным объектам, которые нанесла в последнее время Россия, показали, чего Украине нужно ожидать в 2024 году. По его словам, это только начало, затравка перед тем, что Украина может ожидать.