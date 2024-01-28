Мельбурн, Австралия, 28 января, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев, ведя по сетам 2:0, уступил в финальном матче Открытого чемпионата Australian Open итальянцу Яннику Синнеру. Таким образом, он стал первым, кто уступил в двух финалах.

AP/TASS Даниил Медведев и Янник Синнер (слева)

Поединок длился 3 часа 44 минуты. В пяти сетах со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 Медведев проиграл, хотя первые две партии остались за ним.

В 2022 году россиянин уступил в финальном матче испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5, также ведя 2:0 по сетам.

Поражение в финале Australian Open этого сезона по сетам стало третьим в карьере Медведева. Всего подобных матчей у него было 61, 58 из них россиянин довел до победы.

Как сообщало ИА Регнум, Медведев в полуфинале Australian Open встречался с представляющим Германию Александром Зверевым. Первые два сета проиграл, но победил в трёх следующих и вышел в финал.

Синнер в полуфинале сенсационно выбил из турнира первую ракетку мира Новака Джоковича. До этого сербский теннисист никогда не проигрывал на Australian Open, победив в нём десять раз.

В свою очередь, экс первая ракетка мира Борис Беккер, прогнозируя исход финала, называл фаворитом в решающей встрече именно Синнера.

Беккер пришёл к такому мнению, исходя из того, что Медведев на пути к финалу турнира потратил больше времени на корте, чем его соперник.