Мельбурн, Австралия, 26 января, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович уступил Яннику Синнеру из Италии в матче полуфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне.

Panoramic/Global Look Press Новак Джокович

Сербский спортсмен проиграл итальянцу в четырёх сетах со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Соперники провели на корте 3 часа 26 минут. За это время Джокович семь раз подал навылет и четырежды ошибся при подаче. Его оппонент, являющийся четвёртой ракеткой мира, подал навылет девять раз, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать пять брейк-пойнтов из 11 возможных.

В финале Открытого чемпионата Австралии Синнер сыграет с победителем второго полуфинала турнира, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и представитель Германии Александр Зверев. Финальный матч Australian Open состоится 28 января.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Джокович переиграл американского теннисиста Тейлора Фритца в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии в четырёх сетах со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3. Этот матч стал для серба 11-м выходом в полуфинал Australian Open.

Джокович — рекордсмен по числу побед на Открытом чемпионате Австралии, который он выиграл десять раз. Это поражение на турнире стало для него первым с 2018 года. На счету первой ракетки мира 98 побед на турнирах под эгидой ATP, включая 24 победы на турнирах Большого шлема.