Мельбурн, Австралия, 27 января, 2024, 15:01 — ИА Регнум. В финале открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open — 2024 между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером фаворитом является последний, заявил бывшая первая ракетка мира Борис Беккер 26 января изданию Eurosport.

Chu Chen/Global Look Press Янник Синнер

Он пришёл к такому выводу, сравнив, сколько каждому из участников финала потребовалось времени на победу во время предыдущих игр турнира.

«Я думаю, Синнер — фаворит, особенно если посмотреть на игровое время Медведева на данный момент. Он сыграл в теннис более 20 часов, Синнер всегда выигрывал в трёх сетах до полуфинала», — отметил Беккер.

При этом экс-лидер теннисного спорта похвалил Медведева за умение выходить из трудных ситуаций. Российский спортсмен в полуфинале с представляющим Германию Александром Зверевым сумел победить, хотя уступал по итогам первых двух сетов, подчеркнул Беккер. Он указал на то, что россиянин, увидев, что у него не получается «план А», смог реализовать «план Б».

Как сообщало ИА Регнум, Медведев победил Зверева в полуфинале 26 января со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. Игра длилась 4 часа 22 минуты. Российский теннисист после матча рассказал, что, проигрывая два сета, решил бороться до конца, несмотря на усталость. В третьем сете он начал действовать агрессивней и смог переломить ход игры.

Синнер в полуфинале столкнулся с действующей первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и одержал сенсационную победу. Сербский теннисист впервые проиграл в австралийском турнире. Финал Australian Open состоится 28 января.