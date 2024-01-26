Мельбурн, Австралия, 26 января, 2024, 22:21 — ИА Регнум. 27-летний российский теннисист, третья ракетка мира по версии ATP, Даниил Медведев объяснил, как смог переломить ход матча полуфинала турнира Australian Open 2024 с Александром Зверевым. Об этом он рассказал по итогам встречи, прошедшей 26 января в Мельбурне.

Андрей Пронин ИА REGNUM

«После 0-2 я сказал себе, что надо бороться до конца. Проиграю и проиграю, но надо биться. И я горжусь собой, что смог переломить ход матча. В третьем сете я подумал, что подустал физически и надо изменить стиль игры, я стал действовать более агрессивно, стал лучше подавать, и это сработало», — рассказал спортсмен.

В полуфинальном матче открытого чемпионата Австралии по теннису Даниил Медведев победил своего соперника с общим счётом 3:2, уступая 0:2 по ходу поединка. Противостояние продлилось более четырёх часов.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу в матче за выход в финал турнира также встретились Янник Синнер и первая ракетка мира Новак Джокович. Победу одержал итальянский теннисит со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3. Для Джоковича это поражение стало первым в австралийском чемпионате.

Финальный поединок между Даннилом Медведевым и Янником Синнером состоится 28 января в Мельбурне на «Арене Рода Лейвера», расположенной в комплексе «Мельбурн Парк». Ранее россиянин играл в финалах Australian Open в 2021 и 2022 годах.