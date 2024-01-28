Москва, 28 января, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Борьба с националистами и экстремистами — одна из целей специальной военной операции на Украине, сообщил 28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Евгений Биятов / РИА Новости

Он напомнил, что киевский режим на протяжении длительного времени пестовал экстремистски настроенных людей, абсолютных националистов. Поэтому и сейчас на Украине есть такие настроения.

«Кстати, это же одна из целей специальной военной операции — избавиться от этой реальности», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 26 января на встрече с принимавшими участие в СВО студентами Санкт-Петербургского морского технического университета заявил, что уверен в достижении всех целей спецоперации. Он напомнил, что задача СВО — защита интересов России.

На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ 19 января Путин отметил, что Россия не откажется от целей СВО — демилитаризации и денацификации Украины.

Выступая на открытии мемориала мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в Гатчине в день 80-летия освобождения Ленинграда от блокады, Путин сказал, что Россия сделает всё, чтобы искоренить нацизм.