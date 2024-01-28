Мельбурн, Австралия, 28 января, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев победил в двух первых сетах итальянца Янника Синнера в финале открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open 2024. Матч проходит 28 января в Мельбурне.

ТАСС/EPA/JAMES ROSS Даниил Медведев

Первый и второй сеты россиянин победил со счётом 6:3. Вторая партия длилась 49 минут. Оба спортсмена сделали по эйсу и двойной ошибке. У Синнера 14 невынужденных ошибок, у Медведева — восемь.

Идёт третий сет, победителем игры станет тот, кто одержит победу в трёх сетах.

Медведев, являющийся третьей ракеткой мира, в полуфинале с представляющим Германию Александром Зверевым первые два сета проиграл, но потом трижды победил и вышел в финал. Он объяснил это волей к победе.

Синнер, занимающий четвёртое место в мировом рейтинге, в полуфинале выбил из турнира первую ракетку мира Новака Джоковича, что стало сенсацией, так как сербский теннисист до этого никогда не проигрывал в Australian Open, победив в нём 10 раз.

При этом экс-первая ракетка мира Борис Беккер, прогнозируя исход финала, назвал фаворитом Синнера. Беккер пришёл к такому мнению, так как Медведев на пути к чемпионству в австралийском турнире потратил больше времени на корте, чем его итальянский соперник.