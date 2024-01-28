Ростов-на-Дону, 28 января, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Видео обрушения части жилого дома в Ростове-на Дону опубликовал 28 января Telegram-канал «112».

Кадр из видео

На кадрах момент, когда у многоэтажки начала «сползать» часть стены: сначала выпали несколько кирпичей, а затем рухнула стена по всей высоте дома. Рядом с местом обрушения образовались большие клубы пыли.

Отмечается, что в результате частичного обрушения жилого здания никто не пострадал.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3863084" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Момент обрушения подъезда в доме в Ростове-на-Дону

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 27 января, мэр Ростова-на Дону Алексей Логвиненко провёл срочное заседание комиссии по ЧС из-за разрушения пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова. Он объявил, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий.

Глава городской администрации уточнил, что в школе № 82 организовали пункт временного размещения, где находятся 53 человека из обрушивающегося дома. По его словам, 28 января 155 семей начнут расселять в дома на улице Уланской.

Дом № 72/3 на улице Нариманова в Ростове-на Дону, который начал рушиться 27 января, официально считается аварийным уже три года. Его построили в 1963 году. Накануне из разрушающегося дома эвакуировали 95 человек, здание отключили от газоснабжения.