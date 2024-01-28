Ростов-на-Дону, 28 января, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Часть дома в Ростове-на-Дону, из которого эвакуировали жильцов, обрушилась 28 января. Об этом сообщили «РИА Новости».

МЧС по Ростовской области.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 27 января в Ростове-на-Дону начал обрушиваться подъезд многоквартирного пятиэтажного дома №72/3 на улице Нариманова.

Жильцов — 95 человек — эвакуировали. На экстренном заседании глава городской администрации Алексей Логвиненко заявил, что 53 жителей поместили в пункт временного размещения на территории 82-й школы.

Этот дом ещё в 2020 году признали аварийным. Зданию более 60 лет.