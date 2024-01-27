Ростов-на-Дону, 27 января, 2024, 21:10 — ИА Регнум. Спасатели эвакуировали жителей пятиэтажного дома из-за того, что у него вечером 27 января начала рушиться стена, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ул. Нариманова 72/3, в 20:00 мск поступило сообщение о том, что происходит обрушение стены первого подъезда пятиэтажного, трёхподъездного жилого дома», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС эвакуировали 80 человек. Дом отключили от газоснабжения.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома. Спасатели успели до этого эвакуировать 213 человек. Под завалами нашли тело хозяйки одной из квартир.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что обрушение произошло из-за недостаточного внимания жилищных инспекторов. По его мнению, они недосмотрели за тем, что при ремонте одной из квартир повредили несущие конструкции.