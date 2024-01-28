Ростов-на-Дону, 28 января, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с частичным обрушением жилого дома состоялось в Ростове-на-Дону. Об этом 28 января сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своём Telegram-канале.

Официальный портал городской думы и администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко

Как уточнил Логвиненко, принято решение о введении режима ЧС для ликвидации последствий обрушения в жилом доме на улице Нариманова 72/3.

«В настоящее время 53 жителя находятся в пункте временного размещения, который развернут в 82-й школе. 26 человек остаются ночевать, остальные поедут к родственникам», — уточнил глава администрации города.

Также Логвиненко указал, что днём 28 января начнётся расселение жителей дома в манёвренный фонд на улице Уланской. Расселению подлежат 155 семей, из них 140 являются собственниками квартир, ещё 15 — нанимателями. Оценены 140 жилых помещений на общую сумму 169,1 млн рублей. 12 семей согласились с размером выкупной стоимости.

Ранее ИА Регнум сообщало, что для жильцов дома, в котором частично обрушился подъезд, подготовлен пункт временного размещения. На месте происшествия работают спасательные службы, для оперативного размещения жильцов прибыли два автобуса. Эвакуировано 95 человек.

Пятиэтажный дом 1963 года постройки был признан аварийным в 2020 году и подлежал сносу. Жильцам дома предложили переселиться в манёвренный фонд, но все они отказались.