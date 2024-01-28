Даллас, США, 28 января, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уступил в овертайме команде «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

AP/TASS Александр Овечкин

Игра проходила на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счётом 4:4. У «Старз» шайбы забросили Уайатт Джонстон (11-я минута), Томас Харли (12-я), Мэйсон Марчмент (32-я, в большинстве) и Мэтт Дюшен (43-я). В составе гостей голами отличились Энтони Манта (10-я), Расмус Сандин (27), российский капитан и форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин (59-я, в большинстве) и Дилан Строум (60-я).

Победу хозяевам принесла шайба Харли (64-я), который таким образ оформил в матче дубль.

Овечкин также записал на свой счёт в матче один голевой пас. Эта шайба стала для него 831-й в карьере НХЛ, российский хоккеист уступает по этому показателю только канадскому форварду Уэйну Гретцки (894). Ещё один российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отдал во встрече две результативные передачи.

По итогам матча «Даллас» поднялся на второе место в Центральном дивизионе НХЛ с 66 очков после 49 матчей. У «Вашингтона» пятое место в Столичном дивизионе с 51 очком после 47 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января «Вашингтон» обыграл команду «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХ со счётом 5:2. Овечкин отличился во встрече одним голевым пасом.

В клубе «Вашингтон» 13 января рассказали, что Овечкин пропустит матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы. Хоккеист ранее получил повреждение нижней части тела.