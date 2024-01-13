Вашингтон, 13 января, 2024, 22:21 — ИА Регнум. Форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит матч Национальной хоккейной лиги сезона 2023/24 с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы. Об этом в столичной команде сообщили в субботу, 13 января.

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Согласно информации пресс-службы клуба в социальной сети X, российский нападающий получил повреждение нижней части тела, в связи с чем пропускает матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», начавшийся в субботу в 21:00 по московскому времени.

Как передавало ИА Регнум, ранее главный тренер команды Овечкина Спенсер Карбери в интервью изданию The Hockey News рассказал, что хоккеист продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче против «Лос-Анджелеса». По его словам, россиянин пропустил несколько командных тренировок.

В текущем сезоне НХЛ 38-летний Александр Овечкин принял участие в 39 матчах чемпионата, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. На данный момент «Вашингтон Кэпиталз» с 19 победами и 44 набранными очками занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.