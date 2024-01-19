Вашингтон, 19 января, 2024, 06:34 — ИА Регнум. Команда «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сент-Луис Блюз» на своём льду со счётом 5:2.

Nhl.com Александр Овечкин

В составе победителей хет-трик оформил Ти Джей Оши, по шайбе забили Николя Обе-Кюбель и Дилан Строум.

У «Сент-Луиса» отличились Натан Уокер и Джастин Фолк.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, пропустивший из-за травмы три матча подряд, вернулся и отметился голевой передачей в третьем периоде.

Таким образом, по завершении матча «Вашингтон» одержал вторую победу подряд и, набрав 50 очков, делит с «Торонто Мэйпл Лифс» восьмое место в таблице Восточной конференции.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Овечкин пропустил матч Национальной хоккейной лиги сезона 2023/24 с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела.

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, отметившись заброшенной шайбой в ворота «Вашингтон Кэпиталз», достиг отметки в 400 очков в составе клуба в рамках Национальной хоккейной лиги.