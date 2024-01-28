Вашингтон, 28 января, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Экономика США стремится к краю пропасти из-за огромного размера государственного долга страны, заявил глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон. Его слова приводит телеканал Fox News.

Дарья Антонова ИА Регнум

Он считает, что до такого краха остается около десяти лет. По словам эксперта, США движутся к такому обрыву со скоростью 60 миль в час (более 96 км/ч).

Глава JPMorgan также отметил, что он солидарен во мнении с бывшим спикером палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, назвавшим американский госдолг самым предсказуемым кризисом в истории государства.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января министр финансов Соединённых Штатов Джаннет Йеллен рассказала, что внешний долг страны, размер которого превысил $34 трлн, является пугающим числом. При этом руководитель ведомства заверила, что экономика США огромна по своим масштабам, а их внешний долг якобы вполне поддаётся управлению.

4 октября 2023 года появилась информация о том, что госдолг США вырос за один день сразу на $275 млрд. Эта цифра больше на 3% всего суверенного долга России.

Ранее Росконгресс представил свой доклад «Ключевые события 2024. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски», в котором говорится, что объём американского госдолга представляет серьёзную угрозу для глобальной финансовой системы и мировой экономики в 2024 году. Авторы документа отмечают, что в ближайшем будущем США придётся каждый год направлять по $1 трлн на обслуживание этой задолженности.