Москва, 4 октября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Государственный долг США за день вырос на $275 млрд, что больше суверенного долга России на 3%, сообщило 4 октября РИА Новости, ссылаясь на данные американского и российского финансовых министерств.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным на 2 октября, госдолг США вырос за день с $33,167 трлн до $33,442 трлн, что стало новым историческим рекордом для страны. Большую часть затрат составили расходы на государственные ведомства — $266 млрд. Долг перед физическими лицами вырос в этот день на $9 млрд. Неделей раньше показатель госдолга США вырос на $10 млрд, а год назад в тот же день — на $195 млрд.

Общий долг России на 1 сентября составлял ₽25,6 трлн, или $267,3 млрд. С начала 2023 года этот показатель вырос на ₽2,8 трлн, а если считать в долларовом выражении, то российский госдолг за этот период сократился на $57,1 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам 2022 года госдолг США составил $31,42 трлн превысив российский в 107 раз. Госдолг России в тот же период составил около $295 млрд.

В Конгрессе США 30 сентября согласовали законопроект о временном финансировании американского правительства на 45 дней. При этом в него не внесли затраты на помощь Украине. Если бы до начала нового финансового года 1 октября бюджет США не согласовали, то наступил бы шатдаун, т.е. прекратилось бы финансирование американского правительства.

Временный бюджет пришлось принимать из-за того, что в нижней палате Конгресса не одобрили годовой бюджет. Многие члены палаты выступили против помощи Киеву.