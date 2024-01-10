Москва, 10 января, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Объём госдолга США представляет серьёзную угрозу глобальной финансовой системе и мировой экономике в 2024 году, говорится в докладе Росконгресса «Ключевые события 2024. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски».

Дарья Антонова ИА Регнум

Авторы документа напомнили, что американский госдолг превысил $34 трлн. При этом на его обслуживание Соединенным Штатам в ближайшей перспективе придётся направлять по $1 трлн ежегодно.

В докладе подчеркивается, что ситуация, сложившая с доходами и ростом задолженности, не позволит США погасить госдолг. Эксперты, участвующие в составлении прогнозов, отмечают, что избыток долга образовался при низких ставках, а рефинансировать его приходится при высоких, что также ограничивает экономическую активность и сокращает доходы.

Авторы документа предупредили, что новая эмиссия в 2024 году для США опасна, поскольку вызовет очередной виток инфляции. Однако, по их мнению, Вашингтон всё же может решиться на такой шаг, повторив сценарий 2008 года и спровоцировав банкротство крупной компании ради возможности перезапустить печатный станок.

Кроме того, в докладе, о чём пишет «РИА Новости» говорится, что риск для глобальной системы несут и предстоящие выборы президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года. Составители документа считают, что страну могут охватить общественные волнения, грозящие перейти в гражданское противостояние.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица заявил, что рост госдолга США фактически уже обрёк американскую экономику на неминуемый дефолт на горизонте ближайших десяти лет.

Он предположил, что власти страны могут перестать наращивать заложенность ради экономического оздоровления. Однако, по словам эксперта, тогда США будут вынуждены отказаться от выплат госдолга для покрытия бюджетного дефицита. Кроме того, как указал Перепелица, Соединённые Штаты могут решиться на сильное сокращение государственных расходов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 январяпоздравила США с новым рекордным показателем их государственного долга.