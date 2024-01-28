Штат Невада, США, 28 января, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Заявление о сомнении в желании Североатлантического альянса защищать США в случае военного нападения сделал 27 января экс-президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада. Трансляцию мероприятия вели американские кабельные телесистемы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Ненавижу говорить это о НАТО, но если бы нам понадобилась их помощь, например, если бы нас атаковали, я не верю, что они бы пришли на помощь. Я знаю этих людей. Я не верю, что они бы помогли», — сказал Трамп.

Подобное заявление Трамп делает не впервые. В частности, в 2020 году, занимая на тот момент пост главы государства, он грозил выходом США из НАТО, утверждая, что Североатлантический альянс уже мёртв.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале декабря 2023 года бывший глава Пентагона Марк Эспер выразил уверенность в том, что в случае избрания Трампа президентом Соединённых Штатов он выведет страну из НАТО и это окончательно «убьёт» альянс и приведёт к окончанию гегемонии США.

Конгресс США 16 декабря в рамках принятого им проекта оборонного бюджета на 2023–2024 годыограничил возможность американского президента по выходу страны из НАТО. Также в законопроекте запрещается выделение денежных средств, которые могут быть использованы для выхода Соединённых Штатов из НАТО.