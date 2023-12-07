Вашингтон, 7 декабря, 2023, 10:16 — ИА Регнум. В случае избрания Дональда Трампа президентом Соединённых Штатов он выведет страну из НАТО, что станет концом для альянса. Такое мнение высказал бывший глава Пентагона Марк Эспер в интервью YouTube-каналу MSNBC.

Как заявил Эспер, в этом случае точно произойдёт вывод войск из стран — членов НАТО, что в итоге может привести к развалу всего альянса.

По его словам, это ознаменовало бы конец гегемонии Соединённых Штатов, и, если это произойдёт, то «правила и нормы», которые были установлены в минувшие годы, в итоге так же развалятся.

Как передавало ИА Регнум, немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком высказал мнение о том, что НАТО и Европейский союз начнут распадаться после победы России в конфликте на Украине. Дотком рекомендовал жителям Украины спросить самих себя, имеет ли смысл вступать в Евросоюз и НАТО после того, как Украину «использовали», и после того, как для защиты устаревшей однополярной системы, у которой нет будущего, были загублены жизни сотни тысяч людей.