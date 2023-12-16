Вашингтон, 16 декабря, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Конгресс США в рамках принятого им проекта оборонного бюджета на 2023–2024 год ограничил возможность американского президента по выходу страны из НАТО. Об этом 15 декабря сообщило издание The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что инициаторами стали сенаторы Тим Кейн и Марко Рубио. При этом последний указал на необходимость гарантии защиты национальных ценностей США и обеспечения безопасности их союзников.

Законопроект гласит, что президент США не должен приостанавливать, прекращать деятельность, денонсировать работу или выводить из Североатлантического договора от 1949 года, кроме как по совету и с согласия Сената.

Условием для принятия такого решения в документе называется согласие на это двух третей сенаторов или принятие соответствующего акта Конгрессом. Также в законопроекте запрещается выделение денежных средств, которые могут быть использованы для выхода Соединённых Штатов из НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря экс-глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США он выведет страну из НАТО, что обернётся концом для альянса. По его словам, при таком решении Вашингтона американские войска выведут войск из стран — членов НАТО.

По мнению Эспера, это приведёт к концу гегемонии США, а также к тому, что «правила и нормы», которые были установлены в минувшие годы, в итоге также развалятся.