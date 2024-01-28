Запорожье, Запорожская область, 28 января, 2024, 06:13 — ИА Регнум. Несколько взрывов прогремели в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, была слышна беспорядочная стрельба. Об этом 28 января сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Вечером во временно оккупированном нацистами городе Запорожье было громко. В зависимости от района города запорожцы слышали от двух до четырех взрывов, а также большое количество беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия», — написал Рогов.

Как уточнил Рогов, в городе работала система противовоздушной обороны, и, по данным местных властей, поражен крупный объект инфраструктуры. Рогов уточнил, что украинские власти сначала отчитались о поражении всех зафиксированных беспилотников средствами ПВО, но потом признали попадание в объект инфраструктуры.

По какой причине получил повреждения объект инфраструктуры — от попадания украинских систем ПВО, либо это один из беспилотников поразил военный объект, — об этом Рогов обещал написать позднее.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Запорожье, который оккупирован украинскими войсками, произошла серия взрывов во время действия режима воздушной тревоги. Глава запорожской украинской военной администрации уточнил, что в городе под удар попал один из объектов инфраструктуры.

Также сообщалось, что несколько взрывов прогремели вечером 27 января на территории Украины в Харькове (Харьковская область), Полтаве и Кременчуге (Полтавская область). Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на территории Украины.