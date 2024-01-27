Харьков, Украина, 28 января, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Несколько взрывов прогремели вечером 27 января на территории Украины в Харькове (Харьковская область), Полтаве и Кременчуге (Полтавская область). Об этом в субботу сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Харьков, мониторы сообщают о взрывах… Кременчуг — взрывы… Харьков, снова взрывы… Полтава, мониторы сообщают о взрыве», — говорится в серии сообщений, опубликованных в Telegram-канале издания в промежуток с 21:00 по 21:07 мск.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на территории Украины.

В 20:57 мск в Киеве и 11 регионах Украины объявили воздушную тревогу, которую отменили спустя более получаса. Сирены звучали в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черкасской областях.

Как передавало ИА Регнум, днём 27 января украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Вооружённым силам Украины городе Херсоне в Херсонской области. Воздушную тревогу в регионе не объявляли.