Запорожье, Запорожская область, 28 января, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Об этом 27 января сообщил ряд украинских СМИ, в том числе РБК-Украина.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Уточняется, что взрывы произошли во время действия режима воздушной тревоги, которая объявлялась вечером 27 января в 11 регионах Украины, в том числе в Киевской области.

Глава запорожской украинской военной администрации уточнил, что в городе под удар попал один из объектов инфраструктуры. Кроме того, сообщается о работе сил ПВО по беспилотникам, несколько из них, по данным украинских СМИ, удалось подбить.

Кроме Запорожья, взрывы прогремели в Харькове, Полтаве и Кременчуге. В Полтавской области на одном из промышленных объектов, по данным местных властей, начался пожар после попадания. Других подробностей не приводится.

В настоящее время на подконтрольной Киеву части Запорожской области воздушная тревога отменена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что несколько взрывов прогремели вечером 27 января на территории Украины в Харькове (Харьковская область), Полтаве и Кременчуге (Полтавская область). Министерство обороны России не сообщало о каких-либо ударах по объектам на территории Украины.

Днём 27 января украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Вооружённым силам Украины городе Херсоне в Херсонской области. Воздушную тревогу в регионе не объявляли.