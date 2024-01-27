Рим, 28 января, 2024, 02:51 — ИА Регнум. Развязку на главной автостраде Италии А1 заблокировали фермеры с помощью тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Об этом 27 января сообщило издание Il Giornale.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Колонна сельхозтехники фермеров вышла на автомагистраль, ведущую из Милана в Неаполь, в знак протеста против новой аграрной политики Евросоюза. Протестующие заблокировали движение по платной автотрассе в обе стороны в районе города Орте в провинции Витербо к северу от Рима.

На плакатах и транспарантах были написаны призывы к защите сельхозпродукции, произведённой в Италии, а также требования установить справедливые расценки вместо субсидий.

Отмечается, что фермеры планировали длительную акцию, так как позаботились о том, чтобы взять с собой полевую кухню, которую они разместили в центре развязки. На место протестной акции выехала дорожная полиция. Уговорить фермеров разблокировать автотрассу удалось через несколько часов.

Это не первая протестная акция фермеров в Италии. Немногим ранее протестующие фермеры проехали колонной около 30 километров возле города Пескара. Также колонны из тракторов и другой сельхозтехники вышли на крупные автодороги на Сицилии, в Лацио и в ряде других итальянских регионов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во Франции премьер-министр Габриэль Атталь анонсировал серию мер, которые должны успокоить протестующих в стране фермеров. По словам премьера, в рамках мер, подготовленных после нескольких дней переговоров с профсоюзами, правительство откажется от увеличения налога на дизель, используемого в сельскохозяйственных целях.

Планируется упрощение ряда бюрократических процедур и усиление поддержки виноделов, а также ряд других мер поддержки фермеров.

Протесты французских фермеров начались в январе на фоне предстоящего повышения цен на дизельное топливо. Также протестующие высказали недовольство в связи с падением уровня доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции во Францию. Фермеры блокировали автотрассы возле крупных городов, забрасывали мусором и навозом административные здания и грозили устроить блокаду Парижа.

Толчком к началу протестов феремров во Франции стали аналогичные выступления фермеров в Германии после сокращения субсидий немецкими властями.