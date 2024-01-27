Санкт-Петербург, 27 января, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени своего народа поблагодарил за создание мемориала «Мирным гражданам Советского Союза» в Гатчине.

Павел Бедняков/РИА Новости

«Огромное спасибо руководству Ленинградской области, российскому военно-историческому обществу, авторскому коллективу от всего многострадального белорусского народа мы не можем изменить прошлое, но в наших силах защитить будущее», — заявил белорусский лидер на церемонии открытия Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида.

Лукашенко отметил, что даже спустя 80 лет память об этих событиях заставляет сжиматься сердца, вновь испытывать горечь потерь и радость освобождения. Он добавил, что Белоруссия понимает эту боль как никто другой, поскольку она отлита в бронзе и выбита в камне на тысячах братских могил неизвестных солдат.

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Как сообщало ИА Регнум, 27 января, в годовщину снятия блокады Ленинграда, президент России Владимир Путин вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида. В церемонии также участвовали политики, общественные деятели и 80 участников слёта «Внуки Победы. Ленинград» — потомки жителей блокадного города. Глава российского государства на церемонии открытия мемориала заявил, что 27 января — одна из важнейших дат общей всенародной истории.

Лукашенко 27 января прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Там состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства.