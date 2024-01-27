Санкт-Петербург, 27 января, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург 27 января, в годовщину снятия блокады Ленинграда, сообщило агентство БелТА.

Михаил Климентьев/РИА Новости Александр Лукашенко

Самолёт главы белорусского государства приземлился в аэропорту «Пулково».

По данным агентства, Лукашенко примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию снятия блокады Ленинграда. В Санкт-Петербурге также состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

Кроме того, Лукашенко проведёт двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на брифинге 23 января сообщил о встрече лидеров России и Белоруссии. Подробностей предстоящей встречи он не раскрыл.

При этом Лукашенко 22 января заявил о подготовке заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Он отметил, что приоритетным будет вопрос выполнения союзных программ. Глава Белоруссии добавил, что разговор предстоит серьёзный.

Ранее в сентябре 2023 года на встрече в Сочи главы двух государств обсудили двусторонние отношения. Лукашенко выразил надежду на выход в течение 2024 года экономик двух стран на досанкционный уровень. Путин также отметил, что Россия и Белоруссия успешно преодолевают санкционное давление.