Тегеран, 27 января, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Девять иностранцев погибли при нападении вооружённых лиц на юго-востоке Ирана, сообщило 27 января агентство Mehr.

Tasnim News Agency/Global Look Press

«Информированные источники сообщили агентству, что инцидент произошёл в субботу рано утром», — говорится в сообщении.

Вооружённые люди напали на дом в иранском Сиркане.

Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял.

Как сообщало 3 января ИА Регнум, в иранском городе Керман прогремел взрыв на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В результате погибли 103 человека, ещё 141 человек получил ранения. Власти назвали случившееся терактом. Взрывы осуществили дистанционно, бомбы заложили в сумках, они находились у здания мавзолея.