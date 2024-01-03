Иран, 3 января, 2024, 15:08 — ИА Регнум. В иранском городе Керман прогремел взрыв на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани. Об этом 3 января сообщило иранское агентство IRNA.

Кадр из видео

Причина взрыва пока неизвестна. По предварительной информации, есть пострадавшие. На место направляются машины скорой помощи.

Позже в агентстве сообщили о втором взрыве.

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Как сообщало ИА Регнум, 3 января 2020 года в результате авиаудара американских сил в районе аэропорта Багдада погиб командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Тогда в Пентагоне заявили, что удар нанесли по личному приказу действовавшего на тот момент президента США Дональда Трампа. Он позднее заявлял, что Вашингтон не гнушается ликвидацией тех, кого считает противником США, а ЦРУ организовало множество убийств.

В декабре 2023 года стало известно, что Генеральный суд в Тегеране обязал правительство США и 41 физическое и юридическое лицо выплатить 49,77 млрд долларов за убийство Сулеймани.