Иран, 3 января, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Взрывы, прогремевшие у кладбища в иранском Кермане в ходе траурной церемонии в годовщину гибели генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, были осуществлены дистанционно, бомбы были заложены в сумках, которые лежали у здания мавзолея, передаёт 3 января иранское государственное информагентство Tasnim.

Иван Шилов ИА Регнум

«У входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище в Кермане лежали две сумки с бомбами, которые исполнители этого инцидента, видимо, взорвали с помощью дистанционного устройства», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 3 января на дороге, ведущей к кладбищу в Кермане, в ходе траурной церемонии в годовщину гибели Сулеймани произошло два взрыва. Местные власти назвали случившееся терактом. По данным иранских СМИ, погибли более 50 человек, пострадали — более 70 человек.

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Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате авиаудара американских сил в районе аэропорта Багдада. В Пентагоне заявили, что удар нанесли по личному приказу занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Трамп позднее отметил, что власти США считают допустимой ликвидацию противников страны и что ЦРУ в прошлом организовало множество подобных убийств. Иран ответил на убийство Сулеймани ударом по американским военным базам в Ираке.