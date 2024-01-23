Москва, 23 января, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится на текущей неделе, заявил 23 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Это будет скоро, это будет до конца этой недели. Мы сообщим все своевременно», — сообщил представитель Кремля.

Накануне Песков подтвердил, что подготовка к переговорам продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко накануне объявил о подготовке очередного заседания Высшего госсовета Союзного государства, отметив, что повестка встречи уже есть и приоритетным будет вопрос выполнения союзных программ. По словам Лукашенко, разговор предстоит «серьёзный» и «принципиальный». Встреча Путина и Лукашенко должна состояться перед основным мероприятием в формате «один на один».

В сентябре 2023 года на встрече в Сочи главы государств обсудили двусторонние отношения, и Лукашенко выразил надежду на выход в течение 2024 года экономик двух стран на досанкционный уровень. В свою очередь Путин отметил, что Россия и Белоруссия успешно преодолевают санкционное давление.