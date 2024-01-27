* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 января, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Рэпера Моргенштерна (Алишер Моргенштерн — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) не впускают в ОАЭ после интервью, которое он дал в ноябре российской журналистке Ксении Собчак, рассказал 27 января его адвокат Сергей Жорин.

Pavel Kashaev, Павел Кашаев

«Власти ОАЭ закрыли музыканту въезд в Дубай ещё до Нового года, а точнее, после его интервью журналистке Ксении Собчак, которое было опубликовано в российских СМИ в ноябре 2023 года», — сказал Жорин.

Он рассказал, что в правоохранительные органы Дубая заявил один человек. Это был донос «неизвестного доброжелателя». Моргенштерн не нарушал законов ОАЭ и донос был ложным, подчеркнул Жорин, выразив надежду на то, что власти этой страны разберутся и изменят своё решение.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января Моргенштерн рассказал, что не может попасть в ОАЭ: власти страны отказались продлить его визу.

Как сообщил рэпер, в ОАЭ он постоянно не жил, а только как турист периодически приезжал в страну. Когда он в очередной раз собирался продлить визу, власти Эмиратов ему отказали, не объяснив причин.

Он рассказал, что живёт в Индонезии на Бали. По словам Моргенштерна, ему могут создавать проблемы недоброжелатели, которых стало больше после интервью, которое он дал Собчак.

В ноябре 2021 года Моргенштерн уехал из России, а после начала спецоперации на Украине выступил с осуждением российской политики. В мае 2022 года рэпера включили в список физлиц-иноагентов.

В августе прошлого года он заявил, что сожалеет об отъезде из России и что скучает по Родине и может вернуться. Интервью Собчак он дал в начале ноября прошлого года.