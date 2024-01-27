Москва, 27 января, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Ремонт остановленного на Нижегородском НПЗ оборудования будет идти месяц-полтора, точнее назвать сроки ремонта пока нельзя, сообщил 27 января вице-премьер России Александр Новак.

Михаил Безносов/РИА Новости

Он пояснил, что сейчас на предприятии решают, каким образом и сколько по времени будут восстанавливать оборудование.

«Минимальное — это всё равно где-то около 1-1,5 месяца», — сообщил Новак в интервью ТАСС, добавив, что правительство держит ситуацию на контроле.

«Лукойл» 12 января сообщил о приостановке работы одной из установок на Нижегородском НПЗ из-за технологического инцидента. Произошла приостановка работы каталитического крекинга.

Комментируя это заявление, Новак сказал, что этот инцидент не отразился на стабильности российского рынка топлива, проблем бензином и дизельным топливом нет.