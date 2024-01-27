Москва, 27 января, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Командование украинской армии для укрепления фронта у Артёмовска перебрасывало силы с границы с Белоруссией. Об этом 27 января рассказал взятый в плен штурмовым отрядом спецназа «Ахмат» боец украинской теробороны Анатолий Осадчук.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

Он добавил в беседе с ТАСС, что после мобилизации с другими бойцами всё время был на границе с Белоруссией, стояли в Житомирской области.

«В начале декабря нас привезли в Константиновку. И буквально на следующий день, через один день, нас отправили на «передок», ― сказал Осадчук.

Однако участвовать в боевых действиях им пришлось недолго. Уже на следующий день они попали в плен. По его словам, штурмовать их начали днём, от осколка мины в голову погиб старший сержант. Из трёх военных, пришедших на помощь, двоих убили, одного ранили. По дороге в госпиталь он скончался, а оставшиеся, по словам украинского бойца, сдались в плен.

По его словам, у него сложилось впечатление, что мобилизованных используют, чтобы заткнуть ими дыры на фронте.

Как сообщало ИА Регнум, немецкий политик, депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что разговоры о том, что для более выгодных переговорных позиций Киева Западу нужно поставлять украинской стороне больше вооружений, оказались пустой болтовнёй. По её словам, на это указывает сложившаяся в зоне боевых действий на Украине ситуация.

Парламентарий считает, что сейчас важно прекращение огня в зоне конфликта на Украине и начало мирных переговоров. Она уверена, что Киев не способен выиграть.

23 января депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что жители Николаева заметили, что в сторону Херсонской области выдвинулось большое количество украинской техники. Колонны с техникой шли в сторону контролируемого ВСУ Снигирёвского округа. По данным Барбашова, в Николаеве ВСУ готовят новые подразделения.

Он также добавил, что у жителей Снигирёвского района украинские военные отбирают тракторы и экскаваторы. Там ВСУ строят мосты для облегчения переброски техники.

Военный эксперт Алексей Живов объяснил, зачем украинская армия стягивает живую силу и технику в сторону села Снигиревка в Херсонской области. Он назвал эту локацию глубоким тылом Вооружённых сил Украины. Эксперт предположил, что там, видимо, какие-то полигоны. Рядом с Николаевской и Одесской областями есть порт, там вся логистика боеприпасов, это достаточно безопасное для ВСУ место, добавил он.