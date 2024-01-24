Херсон, 24 января, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Жители Николаева заметили, что в сторону Херсонской области выдвинулось большое количество техники Вооружённых сил Украины, сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигирёвки», — сообщил Барбашов в интервью ТАСС.

Колонны с украинской техникой идут в сторону контролируемого ВСУ Снигирёвского округа. Жители Николаева сообщают, что в городе ВСУ проводят учения, слышны звуки с близлежащих полигонов.

По данным Барбашова, в Николаеве украинская армия проводит подготовку новых подразделений.

Барбашов накануне, 23 января, сообщил, что у жителей Снигирёвского района украинские военные отбирают тракторы и экскаваторы. В этом районе, подконтрольном Киеву, ВСУ строят мосты для облегчения переброски техники вдоль Днепра.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января украинские СМИ распространили информацию о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Двумя днями ранее, 21 января, аналогичные сведения сообщил глава назначенной Киевом администрации Херсона Роман Мрочко.

Минобороны России 23 января сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на херсонском направлении 50 военных, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и два автомобиля.