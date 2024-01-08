Берлин, 8 января, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Сложившаяся в зоне боевых действий на Украине ситуация показывает, что разговоры о том, что для более выгодных переговорных позиций Киева Западу нужно поставлять украинской стороне больше вооружений, оказались пустой болтовнёй. Об этом 8 января заявила журналистам в Берлине немецкий политик, депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/ТАСС Сара Вагенкнехт

По мнению парламентария, сейчас важно прекращение огня в зоне конфликта на Украине и начало мирных переговоров.

«Эти события (ситуация в зоне боевых действий на Украине. — Прим. ИА Регнум) показывают, что пустой болтовнёй были разговоры, что мы [Запад] должны поставить больше оружия, чтобы Украина могла занять более выгодную переговорную позицию», — сказала она.

Вагенкнехт подчеркнула, что произошла диаметрально противоположная ситуация, когда Киеву отправляли много оружия, а его переговорная позиция всё ухудшалась, и сейчас она явно хуже по сравнению с обстановкой весной 2022 года.

Немецкий политик также выступила против продолжения того, чтобы каждый день «приносили в жертву сотни молодых людей» ради конфликта, который, по признанию украинских генералов, Киев не способен выиграть.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря издание Politico написало, что Киев получил больше всего тяжёлого вооружения от США и ФРГ. Про данным журналистов, военные обязательства американской стороны перед Украиной превосходят обязательства других государств.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 декабря заявил, говоря о поставках Западом оружия Киеву, что немецкое руководство не имеет чувства стыда. Он отметил, что когда кто-то выказывает кому-то чёрную неблагодарность, люди с совестью стыдятся этого, однако у властей ФРГ этого нет.