Москва, 24 января, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Военный эксперт Алексей Живов объяснил, зачем украинская армия стягивает живую силу и технику в сторону села Снигиревки в Херсонской области. Он назвал эту локацию глубоким тылом Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Иван Шилов ИА Регнум

«Снигиревка — это довольно глубокий тыл», — заявил Живов в беседе с «Лентой. ру».

Эксперт предположил, что там, видимо, какие-то полигоны. Рядом с Николаевской и Одесской областями есть порт, там вся логистика боеприпасов, это достаточно безопасное для ВСУ место, добавил он.

Как сообщало 24 января ИА Регнум, депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что жители Николаева заметили, что в сторону Херсонской области выдвинулось большое количество украинской техники. Колонны с техникой шли в сторону контролируемого ВСУ Снигирёвского округа. По данным Барбашова, в Николаеве ВСУ проводит подготовку новых подразделений.

До этого, 23 января, депутат сообщил, что у жителей Снигирёвского района украинские военные отбирают тракторы и экскаваторы. Там, ВСУ строят мосты для облегчения переброски техники.