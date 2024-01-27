Вашингтон, 27 января, 2024, 04:32 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп собирается обжаловать приговор суда, обязавшего его выплатить $83,3 млн по иску домогательствах и клевете. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Заявление против республиканца подала писательница Джин Кэрролл.

Трамп отметил, что он полностью не согласен с решением суда. Он выразил мнение, что вердикт присяжных носит политический подтекст. Экс-глава Белого дома считает, что такими шагами ему и Республиканской партии США пытаются помешать участвовать в избирательной кампании.

Политик также предположил, что за вердиктом стоит действующий американский президент Джо Байден. Он также добавил, что юридическая система США вышла из-под контроля и используется как оружие в политических целях.

Как сообщало ИА Регнум, в 2019 году Джин Кэрролл заявила, что в 1990-х годах её якобы изнасиловал Трамп. По её утверждениям, это произошло в примерочной в магазине нижнего белья.

При этом писательница пояснила, что не стала обращаться в полицию, опасаясь адвокатов Трампа. После обвинений со стороны Кэрролл Трамп сообщил, что никогда ранее не встречался с ней. Он также заявил, что Кэрролл своим высказываниями хочет привлечь внимание к себе.

В мае 2023 года он призывал считать неправомерным судебное разбирательство по обвинениям писательницы. Он также назвал все решения суда, вынесенные на тот момент, предвзятыми и несправедливыми.