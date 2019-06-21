Вашингтон, 21 июня, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Журналистка издания Elle Джин Кэррол заявила о том, что 25 лет назад Дональд Трамп изнасиловал её при помощи нижнего белья, сообщает 21 июня New York Magazine, опубликовавший отрывок из её будущей книги.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По утверждению Джин Кэррол, 25 лет назад миллиардер Трамп завлёк её в магазин нижнего белья и изнасиловал в примерочной.

По версии Кэррол, она не стала обращаться в полицию, опасаясь адвокатов Трампа.

При этом она отметила, что не только Трамп посягал на её «женскую честь».

Будут ли описаны в книге все прочие случаи изнасилований Джин Кэррол, не уточняется.