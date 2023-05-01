Нью-Йорк, США, 1 мая, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп призвал считать неправомерным судебное разбирательство по обвинениям писательницы и журналистки Джин Кэрролл в сексуальном насилии. Об этом 1 мая сообщил телеканал CNN, сославшись на письмо адвоката бывшего американского лидера Джо Такопины.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Показания в суде рассматривают только два дня, но материалы уже изобилуют многочисленными объяснениями несправедливого обращения с ответчиком со стороны суда, большинство из которых засвидетельствовали присяжные», — процитировали письмо журналисты.

По мнению Такопины, решения, которые успел вынести нью-йоркский суд по делу, предвзяты и несправедливы. Юрист также призвал судью предоставить больше возможностей во время перекрёстного допроса писательницы.

Как сообщало ИА REGNUM, Кэррол в 2019 году заявила, что Трамп её изнасиловал в 1990-х годах, заманив в магазин нижнего белья. Экс-президент заявил, что никогда не встречался с ней. По его мнению, писательница своими заявлениями привлекает внимание к своей новой книге, надеясь сделать её популярней.

Кэррол подала в суд на Трампа, его адвокаты ходатайствовали о приостановке дела, но в сентябре 2021 года суд отказался удовлетворить прошение. После этого юристы писательницы заявили, что готовят новые обвинения в отношении экс-президента.