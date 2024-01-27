Вашингтон, 27 января, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне поддерживает президент США Джозеф Байден. Об этом 26 января заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Представитель Белого дома прокомментировала казнь американца Кеннета Юджина Смита с помощью чистого азота, которая состоялась в штате Алабама. Жан-Пьер отметила, что новость о казни Смита вызвала тревогу у администрации Белого дома.

«Это подчеркивает то, почему президент поддерживает мораторий генерального прокурора на смертную казнь на федеральном уровне до рассмотрения касающихся ее процедур и норм», — указала Жан-Пьер.

По словам представителя Белого дома, президент Байден глубоко обеспокоен тем, как приводится в исполнение смертная казнь. Жан-Пьер добавила, что в Белом доме все встревожены тем, что слышали о казни Смита.

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд в июле 2021 года ввёл мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. Однако на уровне юрисдикции отдельных штатов смертная казнь продолжает применяться.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 25 января в американском штате Алабама был приведён в исполнение смертный приговор в отношении 58-летнего Кеннета Юджина Смита, признанного виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году. Кеннет стал первым в истории США осуждённым, которого казнили с помощью чистого азота.

Отмечается, что адвокаты Смита предприняли несколько попыток оспорить смертный приговор в верховном суде штата Алабама, но все ходатайства были отклонены судом.

Верховный суд Алабамы удовлетворил просьбу генпрокурора штата, и 1 ноября 2023 года выдал разрешение властям штата казнить заключенного Смита, признанного виновным в заказном убийстве, с использованием газообразного азота. Решение было принято после неудачной попытки казнить Смита с помощью смертельной инъекции. Смит стал одним из двух приговорённых к казни в США людей, переживших попытку исполнения смертного приговора.