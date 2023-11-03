Алабама, США, 3 ноября, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Суд в американском штате Алабама впервые выдал разрешение на казнь заключённого Кеннета Юджина Смита с использованием газообразного азота, сообщил телеканал Fox News.

Hendrik Schmidt/Global Look Press

Если приговор приведут в исполнение, Алабама станет первым штатом, применившим казнь газообразным азотом. Ранее такую казнь разрешили применять в штатах Оклахома и Миссисипи, но приговоры этим способом ещё не приводились в исполнения. Алабама стала третьим штатом, разрешившим азотную гипоксию.

Как заявил генпрокурор Алабамы Стив Маршалл, семья Элизабет Сеннетт, которую 35 лет назад убил Смита, ждала возмездия все эти годы.

«Хотя ожидание затянулось, я благодарен, что наши столичные судебные тяжбы почти довели это дело до финиша», — сказал Маршалл.

Верховный суд Алабамы 1 ноября выдал разрешение властям штата казнить заключенного Смита, признанного виновным в убийстве, с использованием газообразного азота. Суд удовлетворил просьбу генпрокурора штата.

Смита приговорили к смерти, и в прошлом году его должны были казнить при помощи смертельной инъекции, но казнь отменили, хотя смертный приговор остался в силе.

Агентство Associated Press 26 августа сообщило, что в Алабаме заключённого казнят чистым газообразным азотом. Его заставят вдыхать этот газ, и он задохнётся, не получая кислорода. В США продолжаются споры о том, насколько этот способ можно считать приемлемым для казни человека.