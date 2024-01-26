Алабама, США, 26 января, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Казнь осуждённого с помощью чистого азота состоялась в штате Алабама и стала первым в истории США случаем исполнения смертного приговора таким способом. Об этом 25 января сообщил генпрокурор штата Стив Маршалл, его слова приводит газета Alabama Local News.

Иван Шилов ИА Регнум Смертная казнь

Признанный виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году, 58-летний Кеннет Юджин Смит был казнен в городе Этмор в штате Алабама.

«Правосудие осуществилось. Смит был умерщвлен», — сообщил генпрокурор Маршалл.

Американские власти приняли решение прибегнуть к новому методу казни из-за физиологических особенностей Смита. В ноябре 2022 года осуждённого пытались казнить стандартным для США способом с помощью смертельной инъекции. Однако исполнители не смогли в отведённое для казни время ввести катетер в вену. Таким образом, Смит стал одним из двух приговорённых к казни в США людей, переживших попытку исполнения смертного приговора.

Отмечается, что адвокаты Смита предприняли несколько попыток оспорить смертный приговор в верховном суде штата Алабама. Юристы настаивали на том, что вторая попытка казни может быть приравнена «к неконституционному жесткому наказанию». Однако суд отклонил все ходатайства адвокатов.

Казни с помощью метода азотной гипоксии разрешены, кроме Алабамы, в штатах Оклахома и Миссисипи. Споры о приемлемости такого метода для казни человека продолжаются уже много лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 10 января суд штата Алабама разрешил казнить заключённого с помощью метода азотной гипоксии.

Верховный суд Алабамы удовлетворил просьбу генпрокурора штата, и 1 ноября 2023 года выдал разрешение властям штата казнить заключенного Смита, признанного виновным в заказном убийстве, с использованием газообразного азота.