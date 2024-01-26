В штате Алабама состоялась первая в истории США казнь с помощью азота
Алабама, США, 26 января, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Казнь осуждённого с помощью чистого азота состоялась в штате Алабама и стала первым в истории США случаем исполнения смертного приговора таким способом. Об этом 25 января сообщил генпрокурор штата Стив Маршалл, его слова приводит газета Alabama Local News.
Признанный виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году, 58-летний Кеннет Юджин Смит был казнен в городе Этмор в штате Алабама.
«Правосудие осуществилось. Смит был умерщвлен», — сообщил генпрокурор Маршалл.
Американские власти приняли решение прибегнуть к новому методу казни из-за физиологических особенностей Смита. В ноябре 2022 года осуждённого пытались казнить стандартным для США способом с помощью смертельной инъекции. Однако исполнители не смогли в отведённое для казни время ввести катетер в вену. Таким образом, Смит стал одним из двух приговорённых к казни в США людей, переживших попытку исполнения смертного приговора.
Отмечается, что адвокаты Смита предприняли несколько попыток оспорить смертный приговор в верховном суде штата Алабама. Юристы настаивали на том, что вторая попытка казни может быть приравнена «к неконституционному жесткому наказанию». Однако суд отклонил все ходатайства адвокатов.
Казни с помощью метода азотной гипоксии разрешены, кроме Алабамы, в штатах Оклахома и Миссисипи. Споры о приемлемости такого метода для казни человека продолжаются уже много лет.
Ранее ИА Регнум сообщало, что 10 января суд штата Алабама разрешил казнить заключённого с помощью метода азотной гипоксии.
Верховный суд Алабамы удовлетворил просьбу генпрокурора штата, и 1 ноября 2023 года выдал разрешение властям штата казнить заключенного Смита, признанного виновным в заказном убийстве, с использованием газообразного азота.