Киев, 26 января, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Причиной конфликта между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным стали политические амбиции последнего. Об этом рассказал в своей книге журналист Time и биограф украинского лидера Саймон Шустер.

Иван Шилов ИА Регнум

Он описал, как Зеленский и Залужный познакомились в 2019 году, когда главком ещё возглавлял объединённый оперштаб ВСУ. Как отметил Шустер, тогда Зеленский совершенно спокойно позволял подопечному проявлять инициативу в стратегии боевых действий, оставляя за собой вопросы внутренней и внешней политики. Но впоследствии глава киевского режима «сформировал свои военные приоритеты», не всегда совпадавшие со взглядом Залужного.

«Вскоре раскол стал больше, и между ними начались столкновения», — заявил Шустер.

Помимо этого возможной причиной могли стать и сложности Залужного в общении с бывшим председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марком Милли и подозрения со стороны офиса президента Украины в возможных политических амбициях. Как отметил в книге Шустер, этому способствовало решение главкома о создании благотворительного фонда, который, как решило руководство страны, мог перерасти в политическую партию с последующим выдвижением Залужного в президенты.

Как сообщало ИА Регнум, в книге The Showman журналист рассказал о многих любопытных моментах руководства Зеленского. Так, Шустер описал его жизнь в подземном бункере в начале специальной военной операции, когда украинский лидер практически не спал, постоянно будил подчинённых, требуя докладов, жаловался на отсутствие солнечного света и свежего воздуха, из-за чего стал похож на «ходячий труп».

Помимо этого в издании приводились истории того, как перед началом СВО на Западе призывали Зеленского покинуть Украину и формировать правительство в изгнании. По мнению Шустера, Зеленский после этого хорошо понял, что союзники не ожидают от Украины победы в конфликте.

Журналист также рассказал, как Запад давил на Украину, чтобы та приняла условия России на мирных переговорах весной 2022 года. Тогда российская сторона якобы согласилась, что единственным способом выйти из тупика станет встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима, но партнёры Зеленского потребовали от него дополнительных уступок, так как якобы выступали за продолжение переговоров и считали нужным держать его в соответствующем настрое.