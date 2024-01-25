Киев, 25 января, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Ряд западных лидеров перед началом СВО на Украине призывали главу киевского режима Владимира Зеленского покинуть страну, заявил корреспондент американского журнала Time Саймон Шустер в книге The Showman, посвящённой украинскому лидеру.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации журналиста, Зеленскому предлагали не возвращаться на Украину 19 февраля 2022 года, когда он приехал в Мюнхен для участия в конференции по международной безопасности. Политики рекомендовали ему формировать украинское правительство в изгнании.

По мнению Шустера, Зеленский после такого стал сильней понимать, что западные партнёры не ожидают от Украины победы. Журналист заявил, что состояние украинского лидера было схожим с тем, которое было у него в 2019 году перед первыми переговорами с президентом России Владимиром Путиным.

«Тогда он сказал мне, что не может доверять никому из своих союзников на Западе», — описал Шустер поведение Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, книга The Showman поступила в продажу 23 января. Шустер описал, как Зеленский прятался в бункере. По информации журналиста, глава киевского режима ел чёрствый хлеб и консервы, а спал на узкой кровати. При этом в бункере хранился и алкоголь, который там пили руководители страны, несмотря на то, что сами ввели запрет на его продажу в стране.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер 1 января заявил, что 2024 год станет последним годом, когда Зеленский правит Украиной. Эксперт также назвал эту страну несостоявшимся государством.