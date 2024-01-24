Киев, 24 января, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Биограф главы киевского режима Владимира Зеленского Саймон Шустер в книге The Showman описал его жизнь в подземном бункере в начале специальной военной операции.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Шустер рассказал, убежище расположено прямо под резиденцией Зеленского в Киеве, и в начале Зеленскому было особенно тяжело — он спал на узкой кровати, ел чёрствый хлеб и консервы.

«Ходячий труп»

Помощница Зеленского, находившаяся в то время вместе с ним, вспоминала, что он практически не спал сам и постоянно будил подчинённых, требуя докладов о военной обстановке, жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха. Из-за всего этого, по её словам, Зеленский был похож на «ходячий труп».

«У меня не было права спать, пока я не узнаю, какие удары и где были нанесены», — говорится в опубликованном изданием The Daily Telegraph отрывке с цитатой самого Зеленского.

«А жизнь-то налаживается»

Постепенно бункер обустроили, установив тренажёры для физкультуры и стол для пинг-понга, а Зеленский начал организовывать совместные кинопросмотры голливудских блокбастеров с подчинёнными. На завтрак ему готовили яичницу, помощникам — гуляш и хот-доги. Иногда прямо во время трапезы глава киевского режима наливал себе и окружающим вино, в том числе после введения правительственного запрета на продажу алкоголя.

В окружении

В феврале 2023 года Шустер уже рассказывал про обстановку в бункере Зеленского. Тогда он отметил, что Банковая улица, на которой находится его резиденция, представляла собой большой бетонный блок офисов, окружённый стальным кольцом, между которыми располагались контрольно-пропускные пункты с вооружённой охраной, доступ через которые осуществлялся только при наличии паспорта и необходимых документов. Секретные пароли для доступа к первому лицу менялись каждый день и часто представляли собой совершенно бессмысленные фразы.

Отрывки из книги про Зеленского появились в СМИ 4 января этого года, книга вышла в свет 23 января.