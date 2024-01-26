Вашингтон, 26 января, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Западные страны оказывали давление на Украину, чтобы Киев принял условия российской стороны на мирных переговорах весной 2022 года. С таким утверждением 26 января выступил журналист Time Саймон Шустер, написавший биографию главы киевского режима Владимира Зеленского под названием The Showman.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Владимир Зеленский

По словам Шустера, российская сторона в ходе встречи в Стамбуле весной 2022 года якобы согласилась с тем, что единственный способ выйти из тупика — это встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима.

В то же время Зеленский столкнулся с давлением со стороны западных партнёров, требовавших, чтобы Киев пошел на дополнительные уступки, так как на Западе якобы выступали за продолжение мирных переговоров и считали необходимым держать главу киевского режима в соответствующем настроении, привело выдержки из книги РБК.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября 2022 года Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о невозможности переговоров с Россией, пока президентом является Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 января заявил, что российская сторона была, есть и будет открыта к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Он уточнил, что при этом Россия собирается добиться всех целей в рамках спецоперации.

Позднее в этот же день постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич также указал на то, что российская сторона всегда была готова к политико-дипломатическому процессу в разрешении украинского вопроса. Дипломат подчеркнул, что самым важным в этом вопросе является исключение возможности возникновения нового конфликта в будущем.