Москва, 11 января, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Головко» вошёл в состав Северного флота, сообщили 11 января в пресс-службе флота.

РИА Новости/Игорь Михалев

«Сегодня состав Северного флота пополнился новым серийным фрегатом проекта 22 350 «Адмирал Головко». Фрегат завершил межфлотский переход из Санкт-Петербурга и ошвартовался у причала в главной базе Северного флота городе Североморске», ― говорится в сообщении.

На причале командир корабля капитан второго ранга Андрей Славин доложил командующему СФ об успешном выполнении задач межфлотского перехода.

Как отметил на церемонии встречи корабля командующий Северным флотом Александр Моисеев, фрегат поднимет возможности надводных сил России на принципиально новый уровень.

«Это самый современный корабль, представляющий основу кораблей дальней морской зоны, решать ему предстоит задачи в оперативно важных для нашего государства районах Мирового океана», ― сказал Моисеев.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре фрегат «Адмирал Головко» успешно прошёл испытания в Баренцевом море. Это третий корабль проекта 22 350, в рамках которого строят многоцелевые фрегаты 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней, дальней морской и океанской зоны.

Министр обороны Сергей Шойгу 15 сентября заявил, что в состав ВМФ России до конца 2023 года поступит 12 кораблей. Среди них фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III» и атомный подводный крейсер «Красноярск».

25 декабря на судостроительном заводе «Северная верфь» президент России Владимир Путин разрешил поднять военно-морской флаг на фрегате «Адмирал Головко». Также глава государства дал разрешение поднять флаг на ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин».

«Адмирал Головко» оснащён современными комплексами ударного ракетного оружия «Калибр», «Оникс», зенитно-ракетными, зенитно-артиллерийскими и артиллерийскими комплексами.

Глава государства также заявил, что на российских верфях в разных стадиях готовности сейчас находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов.