Санкт-Петербург, 18 января, 2024, 13:20 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге заложили новейший корабль противоминной обороны «Семён Агафонов» в рамках проекта 12 700 шифр «Александрит». Мероприятие прошло на Средне-Невском судостроительном заводе 18 января.

Лев Федосеев/ТАСС

Тральщик стал двенадцатым кораблём в рамках проекта. Самому кораблю решили присвоить имя Героя Советского Союза Семёна Агафонова — участника Великой Отечественной и Советско-японской войн.

«Тральщики — это труженики моря, их не бывает много, их всегда не хватает», передаёт слова Главнокомандующего Военно-морским флотом РФ адмирала Николая Евменова издание Медиапалуба.

Евменов добавил, что линейка проекта 12 700 подтвердила все тактико-технические характеристики, которые были заложены их создателями изначально. Экипаж нового корабля на данный момент формируется, уточнил он.

Отмечается, что корабли в рамках этого проекта способны выявлять мины как в море, так и в морском грунте. Для уничтожения мин судна будут использовать к различным тралам, включая телеуправляемые и беспилотные подводные аппараты.

Как передавало ИА Регнум, в начале января в Минобороны РФ сообщили, что Военно-Морской Флот России в 2024 году пополнят малый ракетный корабль «Буря» и подводная лодка «Кронштадт». Отмечалось, что в текущем году Военно-Морской Флот России продолжит плановое увеличение своего численного состава.

Уточнялось, что Балтийский, Тихоокеанский и Черноморский флоты усилят несколько малых ракетных и патрульных кораблей, а также морских тральщиков.

В пресс-службе пояснили, что после завершения государственных испытаний военно-морской флаг будет поднят на атомном подводном ракетном крейсере «Архангельск» проекта «Ясень-М», который предназначен для подводных сил Северного флота.

По данным военного ведомства, в 2024 году спустят на воду очередной атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Пожарский», корвет проекта 20 385 «Проворный», четвёртый фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Исаков», морские тральщики проекта 12 700, малые ракетные корабли проектов 21 631 и 22 800, патрульные корабли и большую подводную лодку проекта 636.3 «Якутск» и некоторые другие корабли, катера и суда обеспечения, которые находятся в настоящий момент на стапелях российских судостроительных заводов.

25 декабря президент России Владимир Путин заявил, что на российских верфях в разных стадиях готовности сейчас находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов. На церемонии подъёма флага на поступающих в состав ВМФ фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин» президент сказал, что российское судостроение вышло на новый важный этап — серийное производство боевых кораблей разных классов.

Это говорит о том, что в стране судостроительная отрасль находится на подъёме, отметил президент, добавив, что Россия сделала важнейший и принципиальный шаг по возрождению и развитию кораблестроения.

Президент также заявил, что страна укрепит морскую мощь на всех стратегических направлениях и реализует все планы по строительству кораблей. Глава государства поблагодарил трудовые коллективы предприятий за профессионализм и высокую самоотдачу, а экипажам кораблей пожелал достойной службы на благо России.