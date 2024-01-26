Москва, 26 января, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Заявления о том, что Москва якобы готова отказаться от ряда своих требований к Киеву, не соответствуют действительности, сообщил 26 января на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности», — заявил Песков.

Агентство Bloomberg 25 января опубликовало сообщение о том, что Россия якобы не исключает возможность отказа от требования нейтрального статуса Украины. Также Москва якобы готова отказаться от требований к Украине не вступать в НАТО.

При этом источники агентства заявили, что Россия не откажется от требований признания «контроля над новыми территориями».

По данным агентства, российское руководство якобы «прощупывает почву для переговоров» о прекращении боевых действий на Украине. Якобы президента Владимира Путина интересует готовность США участвовать в переговорах по Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января на встрече с главами муниципальных образований регионов Путин напомнил, что Киев отказался от переговоров с Россией, приняв закон об их запрете. Украинские власти показали этим свою некомпетентность и зависимость от Запада.

Президент также прокомментировал заявление Давиди Арахамии, представителя переговорной группы в Стамбуле со стороны Киева, о том, что Украина отказалась от переговоров по сигналу из Лондона. Всему миру очевидна зависимость Киева от Запада, подчеркнул президент.

Киев в качестве своих требований к России предъявляет так называемую «формулу мира» Владимира Зеленского. Путин назвал эту «формулу» продолжением реализации декрета главы киевского режима о запрете вести переговоры с Россией. Это настоящий запрет на переговоры с Россией.