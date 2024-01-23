Брюссель, 23 января, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Лидеры стран Евросоюза готовятся к тому, чтобы лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за того, что премьер-министр страны Виктор Орбан блокирует пакет помощи Украине в размере €50 млрд. Об этом 22 января сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники.

ТАСС/AP Photo/Denes Erdos

«Лидеры Европейского союза готовы вести жёсткую игру с Венгрией», — говорится в публикации.

По информации журналистов, ЕС собирается утвердить новый пакет помощи Киеву 1 февраля, независимо от позиции Будапешта. Если Венгрия снова наложит вето, то её лишат права голоса и примут решение без её участия. Также еврочиновники рассматривают вариант финансирования Украины из национальных бюджетов, что позволит не затрагивать средства ЕС.

При этом издание напомнило, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо на прошлой неделе пообещал заступиться за Венгрию, если в Евросоюзе попытаются лишить её голоса.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 22 января сообщил об отказе Будапешта от участия в финансировании поставок оружия Украине из средств Европейского фонда мира. Он подчеркнул, что Венгрия никогда не поставляла оружие для ВСУ и не будет этого делать. При этом глава МИД признал, что это не помешает остальным членам ЕС оказывать военную помощь Киеву.

Газета The Wall Street Journal 21 января сообщила о подготовке Евросоюзом нового плана, как финансировать помощь Украине в обход вето Венгрии. Схема предусматривает создание специального фонда, в который планируют внести порядка €6,5 млрд из Европейского фонда мира, а также выделять до €5 млрд ежегодно с 2024 по 2027 год.